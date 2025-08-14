元プロ野球選手で今季はソフトバンクの2軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（45）の娘でモデルの細川愛倫（21）が13日、自身のインスタグラムを更新。涼しげなオフショットを披露した。【写真】「可愛い〜」美くびれ際立つ涼しげショットを披露した細川愛倫愛倫は「家族でグランピング 宿の目の前に川があって、川に入ったり、弟とママとキャッチボールしたり、モルックやったり、カードゲームやったり、BBQしたり、スイカ割