格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚発表後、初めて夫婦で共演したことを報告し、夫婦ショットを披露した。【写真】「お似合いだなぁ」川口葵＆夫・武尊、夫婦で初仕事ショット川口は「今日は2人で一緒に初お仕事」とつづり、夫婦で並びピースポーズをした2ショットをアップ。武尊もストーリーズで「今日はこの人と一緒です」と動画でほほ笑ましい夫婦の姿を公開している。