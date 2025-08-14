メ～テレ（名古屋テレビ） 涼を感じることができる「夏の風物詩」。地元の人に支えられてきた場所が、その役目を終えることになりました。 岐阜県恵那市。川の清流と山に囲まれた「澄ケ瀬やな」。 豊かな自然に囲まれて川遊び。薪でじっくりと焼かれる香ばしいアユ。お盆シーズンの予約は満席で、14日も多くの人で賑わっていました。 「澄ケ瀬やな」は1985年に開業。 地域の人たちが運営し、アユ料理や五平餅