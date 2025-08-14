学習塾で教え子にわいせつな行為をしたとして、31歳の塾講師の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、岐阜県大垣市の塾講師の男（31）です。 警察によりますと男は先月3日、学習塾で授業中に未成年の女子2人に対して、下半身を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 調べに対し男は「触りました」と容疑を認めているということです。 保護者が「授業中、娘が塾の先生に体を触られた