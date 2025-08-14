警察官をかたる特殊詐欺の「受け子」として7月に逮捕された73歳の男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。 13日付で不起訴処分となったのは、名古屋市南区に住む男性(73)です。 警察によりますと、男性は今年6月、他の者と共謀し、警察官を名乗ってうそを言い、愛知県春日井市の女性(88)からキャッシュカード2枚をだまし取った詐欺の疑いで逮捕されていました。 男性は「受け子」役を担っていたとみ