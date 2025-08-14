男子66キロ級決勝で、足立学園・嶋貫蓮（右）を攻める佐賀商・田中龍希＝ジップアリーナ岡山全国高校総体（インターハイ）第21日は14日、岡山市のジップアリーナ岡山などで行われ、柔道男子の個人戦で66キロ級の田中龍希（佐賀商）が初優勝した。60キロ級は古賀龍之介（福岡・南筑）が、73キロ級は三ツ石恵翔（神奈川・東海大相模）が制した。団体戦は決勝で国士舘（東京）が埼玉栄を3―1で下し、2年ぶり18度目の頂点に立った