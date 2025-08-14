全国戦没者追悼式が開かれる日本武道館＝14日午前、東京都千代田区（共同通信社ヘリから）数多くの命が失われた先の大戦の終戦から15日で80年。政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれ、天皇、皇后両陛下、石破茂首相、戦没者遺族が参列し、犠牲者約310万人を悼む。厚生労働省によると、参列予定の遺族は約3400人で、うち戦後生まれが約1800人と初めて半数を超える見込み。戦争の惨禍を直接知る世代の