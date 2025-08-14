コンビニ越しの富士山を撮影できるスポットに1年ぶりに設置された幕＝14日午後、山梨県富士河口湖町山梨県富士河口湖町でコンビニ越しの富士山が撮影できると外国人観光客に人気のスポットで、町は14日までに、危険な道路横断を防ぐため歩道と車道の間に茶色の幕を設置した。昨年5月、撮影できないよう高さ約2.5メートルの幕を設置したが、3カ月後に台風接近のため撤去。1年ぶりに設置した幕は高さ約1.4メートルと低く、眺望は遮