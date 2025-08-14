◆西武―ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）6連勝中のソフトバンクは敵地で西武と対戦する。最速15日にも優勝マジック31が点灯する。13日に今季初安打をマークした川村友斗が1番で今季初スタメン。周東佑京は4試合続けてスタメンを外れた。【ソフトバンクの西武戦スタメン】1中川村友斗2左柳町達3右近藤健介4指山川穂高5一中村晃6二牧原大成7三野村勇8捕海野隆司9遊