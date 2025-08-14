14日（木）、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でのウエスタン・リーグ、対阪神戦。中日の先発投手は仲地礼亜、対する阪神の先発投手は今朝丸裕喜。中日は1回表、幸先よく先制。尾田剛樹、板山祐太郎の連打などで一死一・三塁とし、福元悠真が犠牲フライを放ち1点を挙げた。2回表、佐藤龍世、味谷大誠の安打などで一死二・三塁とし、森駿太が犠牲フライを放ち1点を追加。2対0とした。2回裏、仲地は榮枝裕貴の二塁打で無死二塁