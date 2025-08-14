元HKT48でタレントの田中美久（23）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。最新ボディーを公開し、大きな反響を呼んでいる。田中は「みくりんと筋トレ」と記述。ビキニのような形状をしたウエアを着け、リングのロープに背中を付けて少し体を起こしているショットを掲載した。美しいラインを描いて大きく盛り上がる両バストと谷間、そして引き締まったウエストとのコントラストが際立っている。左手にはバンテージを巻いている。こ