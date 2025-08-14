俳優鈴木亮平（42）の主演映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（松木彩監督）大ヒット御礼舞台あいさつが14日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。席上で、13日までの13日間で興行収入（興収）入26億円、動員196万人を記録したと発表した。今日にも動員200万人を突破する見込みだという。公開初日1日午後3時時点の動員対比で、45億3000万円を記録した3年4月公開の映画第1作「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救