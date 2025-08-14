ブラックマヨネーズ小杉竜一（52）が13日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。元中日監督の落合博満氏からかけられた言葉を明かした。番組では「顔でわかる性格診断SP」を行った。認知科学評論家の中野信子氏は「子どものように見える顔の方が周りからの協力を得やすいので、得する」という説を紹介した。小杉は童顔に見えるように顔を作って話を聞いていると、明石家さんまから「お前なに顔つくって