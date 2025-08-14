◆西武ーソフトバンク（14日、ベルーナドーム）西武の黒田将矢投手（21）が出場選手登録された。4年目の今季は3月30日の日本ハム戦で1軍デビューを飾ったが、6試合に救援登板して防御率8・22。7月9日に出場選手登録を外れ、その後の2軍戦では5試合に登板して防御率0・00と好成績を残していた。