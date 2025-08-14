糸魚川市で14日午後、青海川河口付近でヒスイ拾いをしていた男性が流され、河口付近で救助されましたが、心肺停止状態で搬送され、その後、病院で死亡が確認されました。男性は埼玉県和光市在住の47歳の男性と判明しました。上越海上保安署や消防によりますと14日午後4時すぎ、「青海川河口付近で石拾いをしていた人が流されている」と釣り人から118番通報がありました。男性は海に入り、ヒスイ拾いをしていたところ、深みにはまり