◆第107回全国高校野球選手権・2回戦沖縄尚学3―0鳴門（14日、甲子園）沖縄尚学が左右の2年生投手の零封リレーで2年ぶりの3回戦進出を決めた。背番号10の右腕新垣有絃（ゆいと）が先発。自己最速タイの145キロをマークし、5回4安打無失点、8奪三振の好投で左腕エース末吉良丞にバトンを渡した。金足農（秋田）との初戦で完封した末吉も6回からの4イニングを3安打に抑え、今大会は計13回を無失点となった。2人の投手が抜