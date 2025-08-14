福岡県警八幡東署は14日、北九州市八幡東区の個人宅固定電話に13日午前11時ごろから正午ごろの間に、日本郵政を名乗る人物から自動音声ガイダンスの不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「郵便物の調査をしています。1番を押してください」と流れた。1番を押すと「荷物が規定外である。警察の者に代わるので直接話してください」などと言われる不審電話が連続発生した。