¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£43ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ß¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ºÛË¥¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¡¢¼ñÌ£¤Ç¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥ã¥Ä¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥«¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ä¤Ü¤Ã¤Á¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢º£Ç¯¤Ï¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö²æ¤¬²È¡×¤ÎÄÚÁÒÍ³¹¬¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«