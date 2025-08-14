ハッピーセットの購入制限を強化します。【映像】「ハッピーセット」購入制限を強化へ マクドナルド日本マクドナルドは、「ポケットモンスター」のおもちゃがついてくる「ハッピーセット」について15日から3日間、1グループ3セットまでに購入を制限すると発表しました。ハッピーセットをめぐっては、9日から3日間限定で、おもちゃに加えてポケモンカードがつくキャンペーンを実施していましたが、転売目的による大量購入や食