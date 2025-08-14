14日午前、北海道斜里町の羅臼岳で登山中の20代の男性がクマに襲われ行方不明になっています。【映像】登山中の20代の男性がクマに襲われ行方不明午前11時過ぎ、羅臼岳で20代の男性から「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報がありました。警察によりますと、この男性と一緒に登山をしていた20代の男性が行方不明となっていて、クマに襲われ登山道の脇に引きずり込まれていったとみられるということです。北海道警のヘリコ