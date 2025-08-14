ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü13»þ～15»þ30Ê¬¡Ë¡¢8·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Î¼ê¤ÎÁýÅÄØª»Ò¤¬½Ð±é¡£8·î23Æü¤ËÂçºå¡¢9·î2Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁýÅÄØª»Ò & KEI (¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¡Ë I Love Singing !! 2025 ～ ¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ～ @Billboard Live OSAKA & YOKOHAMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤´