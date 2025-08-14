９日、竹を食べるシャンシャン。（雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都8月14日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が木の切り株に座り、竹を食べる姿が撮影された。