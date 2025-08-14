ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 三山凌輝、約3カ月ぶりにSNS更新「活休した方がいい」と批判の声も 三山凌輝 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 三山凌輝、約3カ月ぶりにSNS更新「活休した方がいい」と批判の声も 2025年8月14日 17時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BE:FIRSTの三山凌輝が約3カ月ぶりにSNSを更新したとFLASHが伝えた ファンからは近影に喜びの声がある一方、批判的な意見も少なくないそう 4月末に「1億円結婚詐欺」疑惑が報じられるなどしていた、とスポーツ紙記者 記事を読む おすすめ記事 上村謙信被告 5カ月滞在の香港から帰国と現地報道 わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分 “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み 新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分 千葉大学の大学院生（23）が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか 2025年8月14日 18時57分 「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分