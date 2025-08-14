第3試合で春王者の横浜（神奈川）が初出場の綾羽（滋賀）と対戦。5―1と快勝し、18年以来の3回戦進出を決めた。1−1の6回に、先頭の3番・阿部葉太（3年）の打席で、相手左腕・藤田陸空（3年）の3球目の直球が抜け、頭部に当たるアクシデント。臨時代走が送られたが、幸い大事には至らず、6回の守備から復帰した。試合後、大会本部は阿部葉について「頭部打撲で6回の攻撃中と試合後の2度医師の診察を受け、特に異常は見られま