家庭菜園でトウモロコシをくわえるヒグマ＝14日午前6時10分ごろ、北海道函館市（住民提供）14日午前6時ごろ、北海道函館市の男性（62）から「クマが自宅の裏の畑を荒らしている」と110番があった。函館中央署によると、体長約1メートルのヒグマ1頭が家庭菜園の作物を荒らしながら約1時間とどまり、その後山に姿を消した。男性が撮影した映像には、ヒグマがトウモロコシをくわえ、周辺をうろつく様子が写っていた。北海道南部で