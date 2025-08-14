プロ野球・ヤクルトはサンタナ選手の状態について発表。現地時間8月13日にアメリカ・テキサス州のダラス市にある病院にて右肘の手術を行っており、今季中の再来日の予定はないことを明かしました。昨季は3、4月度の月間MVPを受賞するなど、強力打線の一員としてクリーンアップを支えたサンタナ選手。今季は主力の離脱も相次ぐ中、オスナ選手とともにチームをけん引。なかなか状態があげられない中でも60試合に出場し、3本塁打を含