プロ野球・西武の今井達也投手は14日、翌日のオリックス戦に向け意気込みを語りました。今井投手は、ここまで17試合に登板して7勝4敗ながらも、防御率はリーグ4位の1.76、奪三振数は同2位タイの134個と好成績。前回登板の日本ハム戦では、7回11奪三振無失点の好投を見せた右腕は、「前回は自分的には出力を下げたつもりでしたが、平均的なスピードも変わっていないですし、全体的にバランスよく投げられた」と、今季7勝目となった