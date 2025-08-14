2025年は戦後80年NNNでは「今を戦前にさせない」をテーマにお伝えしています。戦後生まれが人口の9割を占める今、戦争の記憶を語り継ごうと活動する83歳の男性がいます。胸に秘めているのは亡くなった祖父との誓いです。4月、静岡市で開かれた「平和祈念式典」。出席者は560人。ほとんどが戦没者の遺族からなる県の「遺族会」の会員です。約60年前、会員は6万3000人余りいましたが、高齢化が進み2割まで減少。2020年には、西