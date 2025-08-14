令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。8月13日（水）に放送された同番組では、森香澄がYouTubeも人気の“あざと芸人”と車内で急接近する場面があった。【映像】2人きりの車内で大接近！そこへ…森香澄の彼氏？元カレ？に遭遇のハプニング同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみ