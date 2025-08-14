「オール兵庫王座決定戦」（１４日、尼崎）予選トップから優勝戦１号艇に座った吉川元浩（５２）＝兵庫・Ａ１・７９期＝がインから堂々と逃げて今年は３回目、通算では１０７回目となる優勝を６回目のオール兵庫制覇で飾った。２着には古結宏（兵庫）、３着は藤岡俊介（兵庫）が競り勝って、３連単は１８６０円と８番人気での決着となった。兵庫トップの座はまだまだ譲らない。吉川が予選首位からのＶロードを突っ走り、オー