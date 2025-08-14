ニューストップ > 国内ニュース > 保護犬カフェから盗まれたチワワ 犯行後に盗んだ男が再訪し暴言か 犬の話題 窃盗 迷惑行為 時事ニュース FNNプライムオンライン 保護犬カフェから盗まれたチワワ 犯行後に盗んだ男が再訪し暴言か 2025年8月14日 17時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 都内の保護犬カフェからチワワ3匹を盗んだ疑いなどで逮捕された男 店によると、チワワが盗まれた約10日後に男に似た人物が来店したそう 責任者は、この人物から「クソ犬しかいねえじゃねえか」と言われたという 記事を読む おすすめ記事 上村謙信被告 5カ月滞在の香港から帰国と現地報道 わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分 “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み 新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分 千葉大学の大学院生（23）が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか 2025年8月14日 18時57分 「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分