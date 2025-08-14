視覚障害を持つお笑い芸人・濱田祐太郎が１３日、ＹｏｕＴｕｂｅで点字ブロック上を歩いていたときのアクシデントに激怒。「アホちゃうか」と怒りをぶちまけた。濱田は街を歩いている際に人とぶつかることはしょっちゅうあるといい「特に難波、梅田、人の多い所はぶつからない方が珍しい」と告白。ぶつかるときの多くは、「目の見える人と一緒に歩いていてそういうことがあると、だいたい（ぶつかった相手が）歩きスマホしてい