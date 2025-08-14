2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。マネー部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/03/14）。【写真】この記事の写真を見る（3枚）＊＊＊経営統合に向けた交渉が破談となった日産とホンダ。3月11日には、日産の内田社長ら執行役がほぼ総退陣する人事を決め、今後はホンダとの経営統合を再協議するかが焦点だ。そもそも日産とホンダのこれまで交渉では何が起きていたのか。その背景について