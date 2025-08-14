赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」を8月19日から発売する。「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーなぶどうかき氷を入れたアイスキャンディー。収穫して24時間以内に搾汁した、ジューシーなぶどう果汁のみを33％使用した。今回は隠し味に「ぶどう酢」を使用することで、ぶどうの美味しさをさらに引き出した。ぶどうの豊かな味わい、美味しさを楽しんでほしいという。［小売価格］140