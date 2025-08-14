「フラディア グロウ エバー プレミアム AB」（左から：エターナルネイビー NV、エターナルブラック BK）アップリカブランドを展開するニューウェルブランズ・ジャパンは、ベッド型チャイルドシート「フラディア グロウ エバー プレミアム AB」を9月上旬から全国のベビー用品専門店、百貨店などで発売する。アップリカは、赤ちゃんの幸せを第一に掲げ、1970年から小児医学を中心とするさまざまな専門家と共に赤ちゃんの未熟な体と