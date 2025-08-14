JR東海リテイリング・プラスは、かつて日本全国を駆け抜けた日本国有鉄道（国鉄）の象徴である「JNRマーク」を胸元にあしらい、背面には国鉄の社旗を大きくプリントしたTシャツを8月22日から同社公式オンラインショップで発売する。斜めに傾けられた力強い「JNR」のマークは、鉄道ファンのみならず多くの人に親しまれてきた国鉄時代の象徴。背面の社旗デザインは、当時の誇りと歴史を感じさせ、着る人に強い存在感を与える。どちら