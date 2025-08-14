全日本プロレスは14日、東京都内で24日から開幕する「第12回王道トーナメント」（後楽園ホール）の記者会見を行った。同トーナメントは無差別級で最強を決めるもの。今回は昨年の覇者の綾部蓮、3冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら16人が出場。9月15日の後楽園大会で準決勝、決勝を行う。12年連続12度目出場で2度優勝の宮原健斗は「もちろん優勝」と2022年以来3年ぶりの優勝を宣言。「2度優勝しているのは、このメンバーの中で俺