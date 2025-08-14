メンタルヘルステクノロジーズがこの日の取引終了後、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表した。毎年１２月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト１万円分を進呈する。また、２６年１２月末日時点の株主からは長期保有特典として、１年以上継続して保有する株主に追加でデジタルギフト３０００円分を進呈する。 同時に発表した６月中間期連結決算は、売上高