Ｓｃｈｏｏは１４日の取引終了後、２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算を発表した。売上高は２４億９３００万円（前年同期比２２．３％増）、営業利益は２億７３００万円（前年同期は２００万円）だった。営業利益はすでに通期計画（２億７０００万円）を超過した。通期計画は据え置いている。第３四半期累計はリスキリングのための動画を法人や個人向けに配信するサービスが２ケタの