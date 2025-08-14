テイラー・スウィフトの父親スコットさんが心臓の５か所のバイパス手術に成功し、無事退院した。米メディア「ＴＭＺ」が１３日、報じた。テイラーは１２日に恋人のＮＦＬスター選手トラヴィス・ケルシーとその兄のポッドキャスト番組「ニューハイツ」に出演した際、父親の健康状態が良好であることを伝えた。テイラーによると、スコットさんは今月初旬に安静時のストレステストの後、心臓に５つの閉塞があることがわかり、医