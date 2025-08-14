楽天は１４日、浅村栄斗内野手（３４）の出場選手登録を抹消した。浅村の抹消は７月に続いて今季２度目となる。浅村は５月２４日の日本ハム戦（楽天モバイル）で史上５６人目の２０００安打を達成したものの、打撃の調子が上がらず７月７日に１１年ぶりに登録を抹消され、二軍で再調整を行った。その後、今月５日に再登録されたものの、復帰後は４試合で１４打数１安打と結果が出ず、前カードの西武３連戦では体調不良もあり