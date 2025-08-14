きょう（１４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６２５円安の４万２６４９円と７日ぶり反落。ようやくというべきか、強烈な上昇波にストップがかかった。日経平均が６日続伸すること自体はそれほど珍しいことではないが、この間に３０００円近い上昇をみせていたことを考えると、やはり尋常ではないレベルで一方通行に買われていた印象が強い。明確な買い材料があれば別だが、それも見当たらない中での急騰劇であっ