戦後80年の節目を迎えた今夏、スタジオジブリの映画『火垂るの墓』（1988年、高畑勲監督）が、国内で初めてネット配信を開始した。実在の航空機設計者・堀越二郎をモデルにした主人公が登場する『風立ちぬ』（2013年、宮崎駿監督）もまた、戦争を扱ったジブリ作品として知られている。【写真多数】自然体の笑顔が眩しい『風立ちぬ』ヒロインの声を演じた朝ドラ女優33歳、世界が感動した圧巻の名シーンの数々も…この記事の写真を