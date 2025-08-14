◆パ・リーグオリックス―楽天（１４日・京セラドーム大阪）【楽天】１（右）中島、２（遊）村林、３（左）ゴンザレス、４（一）黒川、５（三）フランコ、６（指）ボイト、７（中）辰己、８（捕）太田、９（二）小深田、▽投＝藤井【オリックス】１（中）麦谷、２（三）宗、３（左）中川、４（二）太田、５（捕）若月、６（指）西野、７（一）頓宮、８（遊）大里、９（右）広岡、▽投＝田嶋大