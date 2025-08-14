広陵が第１０７回全国高校野球選手権の２回戦を辞退し、不戦勝で３回戦に進出した津田学園が１４日、第３試合終了後に甲子園練習を実施した。１６時ごろから始まった練習で、キャッチボールやノックなどでナインは甲子園の感触を確かめた。第３試合を終えて観客が帰り、甲子園はほぼ無人状態。最後は大声で校歌を合唱した。練習後、佐川監督は「子どもたちが楽しく一生懸命できて良かった」と異例の甲子園練習でも充実の表情