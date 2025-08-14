【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSとTOMORROW X TOGETHERに続くBIGHIT MUSICの新人、CORTISのTikTokアカウントが、アカウント開設からわずか6日後の8月13日午後5時頃に100万フォロワーを突破。オープン直後の3日間はメンバーの顔が公開されなかったにも関わらず、BIGHIT MUSIC新人への期待がフォロワー数の増加を後押しし、 爆発的な反響を得ている。 ■イントロ曲「GO!」のOfficial MVが大き