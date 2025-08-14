8月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは412銘柄。東証終値比で上昇は184銘柄、下落は201銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は5円高となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキン