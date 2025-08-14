北海道蘭越町にある温泉旅館の源泉を何者かがせき止めて一部の浴場が使えなくなっていた問題で、休業していた温泉旅館が８月１４日に営業を再開しました。営業を再開したのは、蘭越町にあるニセコ五色温泉旅館の「からまつの湯」です。 「からまつの湯」は６月末に何者かが源泉を勝手にせき止めたことでお湯の量が減り、休業していました。その後、温泉を使っていなかった影響でパイプの中で硫黄が固まり、掃除や交換を余儀なく