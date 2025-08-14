左から：オレインリッチ、SHOWAホットケーキミックス600g、極サクッから揚げ粉昭和産業は、8月7日に、「昭和産業2025年 秋冬新商品試食会」を開催した。9月1日から発売する、衣サクサクでお肉がジューシーな食感を実現しつつ、調理時の不満点を解消した王道のから揚げ粉「極サクッから揚げ粉」。新配合でさらにふんわり、くちどけの良い食感にリニューアルした「SHOWAホットケーキミックス600g」は、令和で最も売れている児童書「