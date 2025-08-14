中島裕翔1st写真集「Hue I am」取材会の様子 8月某日、東京都内で中島裕翔の1st写真集「Hue I am」発売記念取材会が行われた。HOMINISでは、その発売記念取材会に潜入。写真集発売を次の日に控え「ドキドキとワクワクと緊張と、複雑な気持ちでいます」と話した中島の様子を撮り下ろし写真と共にたっぷりとお届けする。今回はロンドンを中心にした海外ロケを敢行。印象的な思い出を聞かれ、中島は「いっぱいあるな〜」と笑顔。